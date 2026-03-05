Christian Bale ha commentato il nuovo adattamento di American Psycho diretto da Luca Guadagnino, definendolo una scelta audace e augurando buona fortuna a chi ci proverà. L’attore, noto per il suo ruolo nel primo film, ha espresso il suo punto di vista sulla riproposizione del personaggio, sottolineando la sua opinione senza entrare in dettagli ulteriori.

Quando si parla di American Psycho, è difficile separare il film dal volto di Christian Bale. Ora però il personaggio sta per tornare con un nuovo adattamento diretto da Luca Guadagnino e Bale ha voluto dire la sua a proposito. Con un nuovo adattamento di American Psycho in arrivo firmato da Luca Guadagnino, l'iconico interprete originale Christian Bale ha commentato il progetto. L'attore definisce l'operazione una "scelta audace", augurando buona fortuna a chi raccoglierà l'eredità di Patrick Bateman. Quando un film diventa iconico, l'idea di riportarlo sullo schermo è sempre un terreno delicato. Nel caso di American Psycho, la sfida è ancora più evidente: la performance di Christian Bale nei panni di Patrick Bateman nel film del 2000 è diventata una delle interpretazioni più riconoscibili della sua carriera.

© Movieplayer.it - Christian Bale commenta il nuovo American Psycho: “Una scelta audace, buona fortuna a chi ci proverà”

