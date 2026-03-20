La Questura ha intensificato i controlli nelle stazioni ferroviarie di Monza e Carnate, con un giro di vite che ha portato all'identificazione di circa mille persone in soli tre giorni. Le operazioni prevedono sorveglianza speciale sugli scali e controlli serrati per garantire la sicurezza. Le forze dell'ordine hanno focalizzato l’attenzione sulle aree più frequentate, rafforzando la presenza sul territorio.

Controlli a raffica nelle stazioni ferroviarie. Un migliaio di persone identificate in tre giorni fra Monza e Carnate. Dopo i casi di spaccio e di microcriminalità (l’ultimo l’aggressione a un bar di corso Milano a Monza), i dispositivi previsti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura hanno portato a nuove azioni. Alla stazione ferroviaria di Monza la polizia ha controllato 173 persone, di cui 36 risultate con precedenti solo il 18 marzo, con attenzione anche alla zona di via Borgazzi. L’attività è stata svolta con l’impiego di più equipaggi della polizia di Stato, con il concorso della polizia ferroviaria, della polizia locale e di due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il pugno di ferro della Questura. Gli scali sorvegliati speciali. Mille persone identificate in 3 giorni

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