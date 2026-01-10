Controlli in zona rossa identificate mille persone in 5 giorni | arrestato un somalo per tentato furto

Nella settimana dal 5 al 10 gennaio, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nella zona rossa, identificando circa mille persone, tra cui oltre 200 straniere, e controllando 187 veicoli. In particolare, nel quartiere San Leonardo e in zona Oltretorrente, sono stati effettuati numerosi accertamenti, culminati con l’arresto di un somalo per tentato furto. L’attività si inserisce nelle misure di sicurezza adottate per garantire l’ordine pubblico.

La Polizia di stato della Questura di Parma, nella settimana dal 5 al 10 gennaio, ha identificato circa mille persone, di cui oltre 200 di nazionalità straniera, e controllato 187 veicoli, intensificando i controlli nel quartiere San Leonardo, rientrante nella zona rossa, in zona Oltretorrente e.

