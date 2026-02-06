Furti a raffica 2 quartieri sorvegliati speciali | 64 persone fermate e un arresto

Due quartieri di Brescia, San Polo e Sanpolino, sono finiti sotto stretta sorveglianza dopo un'ondata di furti. Nel pomeriggio del 5 febbraio, i Carabinieri hanno organizzato un servizio straordinario per cercare di fermare i furti che stanno creando paura tra i residenti. Durante l’operazione, hanno fermato 64 persone e arrestato un sospetto. La situazione resta sotto controllo, ma i cittadini chiedono comunque maggiore sicurezza.

Controlli serrati dei Carabinieri: pattugliamenti, posti di blocco e monitoraggio dei locali pubblici per prevenire furti e intrusioni Due quartieri di Brescia sotto stretta osservazione. Nel pomeriggio del 5 febbraio, i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario nei quartieri San Polo e Sanpolino, per fermare la scia di furti che preoccupa i residenti. Pattugliamenti dinamici e posti di controllo lungo le principali vie di accesso alle zone residenziali con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e tutelare i cittadini. Il bilancio parla chiaro: 64 persone controllate, 32 veicoli fermati e un arresto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

