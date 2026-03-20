Carmelo Cinturrino resta in carcere | no ai domiciliari per il poliziotto che sparò a Mansouri

Il tribunale ha deciso che Carmelo Cinturrino, il poliziotto coinvolto nel caso di Abderrahim Mansouri, deve rimanere in carcere e non può beneficiare degli arresti domiciliari. L'episodio risale al 26 gennaio, quando Mansouri, un giovane di 28 anni, è stato colpito alla testa con una pistola nel bosco di Rogoredo. La decisione è definitiva e non sono stati concessi provvedimenti alternativi.

Milano, 20 marzo 2026 – No ai domiciliari per Carmelo Cinturrino. Deve restare in carcere il poliziotto accusato dell'omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano che ha respinto la richiesta di domiciliari della difesa. Pusher ucciso, nuova accusa della Procura a Cinturrino: “Fece di tutto per non far salvare Zack” L’inchiesta. Nell'inchiesta del procuratore Marcello Viola, del pm Giovanni Tarzia e della Squadra mobile della Polizia, l'assistente capo è anche indagato per oltre 30 capi di imputazione, tra cui spaccio, estorsione e arresti illegali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carmelo Cinturrino resta in carcere: no ai domiciliari per il poliziotto che sparò a Mansouri Articoli correlati Rogoredo, via i quattro colleghi che erano con Carmelo Cinturrino quando sparò contro MansouriSecondo quanto apprende l’Adnkronos i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento sul caso di Rogoredo, sono stati... Abderrahim Mansouri ucciso a Milano Rogoredo: fermato il poliziotto Carmelo CinturrinoLa polizia di Stato ha eseguito il fermo, disposto dalla Procura di Milano, di Carmelo Cinturrino , l'assistente capo di Polizia accusato dell’... Altri aggiornamenti su Carmelo Cinturrino Temi più discussi: I legali di Carmelo Cinturrino: La morte di Mansouri è stata una tragica fatalità; Carmelo Cinturrino al Riesame: Non volevo uccidere; L'udienza del Riesame a Milano, Cinturrino si difende: Non volevo uccidere, tragica fatalità; Omicidio di San Donato, Carmelo Cinturrino chiede i domiciliari. Carmelo Cinturrino resta in carcere: il Riesame respinge i domiciliari per il poliziotto accusato di omicidioResta in carcere Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della Polizia accusato dell’omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola ... ilgazzettino.it L’ex agente Cinturrino resta in carcere: la decisione del Riesame per l’omicidio MansouriDeve restare in carcere Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio volontario aggravato di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di ... milano.repubblica.it Carmelo Cinturrino accusato di omicidio premeditato per la morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. La Procura di Milano contesta decine ipotesi di reato, coinvolti altri sei agenti di Polizia. Per i presunti pestaggi, disposte analisi genetiche su un martello s - facebook.com facebook Carmelo Cinturrino vuole uscire dal carcere, chiesti i domiciliari. Dall'omicidio di Zack a estorsione e spaccio: «Oltre 30 capi di imputazione» x.com