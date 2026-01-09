Torna il teatro nei Piccoli Palchi La rassegna dedicata ai bambini
Torna la rassegna Piccoli Palchi, giunta alla sua quarta edizione, con un programma pensato per bambini, ragazzi e famiglie. A partire da domenica, il teatro si riaccende nei piccoli palchi, offrendo occasioni di spettacolo e intrattenimento dedicati alle giovani generazioni. Un evento annuale che promuove la cultura teatrale in un contesto accessibile e coinvolgente per tutta la famiglia.
Parte domenica la quarta edizione di Piccoli Palchi, la manifestazione dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito a ogni evento, la manifestazione riparte con lo spettacolo musicale che vedrà, alle 16, sul palco dell’auditorium della scuola Tosi, Slowphonic acoustic duo e Teatro Junior. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è impostata su una proposta culturale ampia e diversificata con otto spettacoli pensati per bambini, ragazzi e famiglie. Per questa edizione, la rassegna, organizzata dal Comune di Legnano e curata da Scuola Teatro Junior, compie una scelta artistica e culturale significativa, puntando in modo deciso su spettacoli che affrontano e promuovono le tematiche della Pace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
