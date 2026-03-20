Il nostro sarà il primo tulipaneto Siamo pronti a colorare il territorio

In Argentina apre il primo tulipaneto, un campo di 2.000 metri quadrati con 12.000 bulbi di tulipano. L'iniziativa coinvolge un'azienda che ha deciso di dedicarsi alla coltivazione di questi fiori nel territorio. L'apertura del tulipaneto rappresenta un nuovo punto di interesse per la zona, con la particolarità di essere il primo di questo tipo nella regione.

Apre un tulipaneto nelle campagne argentane: 12 mila bulbi distesi in un campo da 2 mila metri quadri. È il primo sul territorio di Argenta. Si chiama "I tulipani di Bea" il nuovo campo di tulipani nato dall’idea della società agricola Val testa, con sede a Bando, e sarà inaugurato domenica 22 marzo alle ore 10. "I Tulipani di Bea", pronti a colorare la campagna argentana in vista della primavera, contano ben 12 mila bulbi distesi su un campo di 2 mila metri quadrati. Il tulipaneto, il primo sul terreno argentano, è frutto di un lavoro della società agricola Val testa, che unisce famiglia, tradizione e passione. L’azienda agricola, situata nella piccola frazione, ha una gestione familiare tramandata da padre a figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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