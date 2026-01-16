Il presidente del Coni ha affermato che l’Italia è pronta ad accogliere le Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando l’impegno per uno sport che promuova rispetto e inclusione. L’evento rappresenta un’opportunità per valorizzare le competenze italiane, unendo tradizione e innovazione. Con entusiasmo e determinazione, l’Italia si prepara a essere protagonista di questa importante manifestazione internazionale.

“La prima emozione che ho provato arrivando a Milano è stata dolcissima: sono tornato a casa. Certo, il presepe è diverso ma i pastori sono gli stessi”. Luciano Buonfiglio, settantacinque anni, napoletano di Posillipo, è cresciuto nella metropoli lombarda dove tuttora risiede e che l’ha accolto per una serata speciale organizzata dal Panathlon. Poco meno di sette mesi fa è stato eletto presidente del Coni, fra tre settimane sarà lui a rappresentare lo sport azzurro quando San Siro accenderà le luci su Milano-Cortina. Fiamma Olimpica in Lombardia: percorso, giorni, orari e dove vederla Presidente, sia sincero: scendendo dall’aereo ha percepito di trovarsi in una città davvero in fermento per l’evento? “Intanto sono arrivato in treno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina, il presidente del Coni: “Siamo pronti, l’Italia sarà protagonista. Sport, rispetto e inclusione”

