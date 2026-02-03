Marotta a 360° | Nuovo San Siro entro il 2030 l’Under 23 sarà il nostro futuro e Chivu è il segnale del nostro coraggio Questo il mio momento più bello in nerazzurro

Marotta torna a parlare di progetti e futuro. Il presidente dell’Inter ha annunciato che entro il 2030 potrebbe nascere un nuovo San Siro. Ha anche spiegato che l’Under 23 sarà il pilastro del futuro nerazzurro e ha citato Chivu come esempio del coraggio della società. Per lui, questo è il momento più bello della sua esperienza in nerazzurro.

Inter News 24 Marotta, presidente dell'Inter, è stato protagonista del vodcast Valori in Campo di DAZN: le sue dichiarazioni. In un lungo e approfondito intervento ai microfoni di DAZN per il vodcast "Valori in Campo", il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha tracciato la rotta per il futuro del club nerazzurro. Dalla rivoluzione infrastrutturale del nuovo stadio alla valorizzazione dei giovani talenti con il progetto Under 23, il numero uno di Viale della Liberazione ha toccato i temi cardine di una società che, forte dei suoi 55 punti in classifica, punta a consolidare la sua leadership nazionale e internazionale sotto la gestione di Cristian Chivu.

