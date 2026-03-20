Il Napoli si sta muovendo in direzione del Milan, con alcune trattative che sembrano prendere forma. Nel frattempo, tornano in gruppo De Bruyne e McTominay, che avevano saltato le ultime partite per infortunio. L’allenatore, senza commentare ufficialmente, lascia trasparire la fiducia dei suoi giocatori nel conquistare il massimo risultato possibile in questa stagione.

Conte non lo dice. E forse nemmeno ci crede. Ma i suoi calciatori covano un sogno: «Vogliamo vincerle tutte». Per riuscirci, occorre iniziare dall'insidiosa trasferta di Cagliari, che ha propositi meno nobili di classifica ma non per questo meno importanti. Li ha riassunti perfettamente il suo allenatore, il napoletano Pisacane: «Gara speciale, dobbiamo avere la bava alla bocca e farli soffrire come abbiamo fatto in Coppa». I campioni d'Italia sono ufficialmente sulle tracce di Milano. Che il loro obiettivo sia l'Inter o il Milan poco importa, alla fine bisogna portare a casa la qualificazione Champions: ai propositi bellici dei sardi, gli azzurri rispondono con il bollettino medico, finalmente più snello del solito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Napoli sulle tracce del Milan. Tornano De Bruyne e McTominay

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