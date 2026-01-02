Il Milan batte il Cagliari e torna in vetta alla Serie A | Rafa Leao regala un dolce Capodanno ad Allegri
Il Milan conquista una vittoria importante a Cagliari, tornando in testa alla classifica di Serie A. La gara si conclude con un successo che rafforza le speranze della squadra, grazie anche alla rete decisiva di Rafa Leao. Con l’esordio di Fullkrug e segnali positivi, il club si avvia al nuovo anno con ottimismo, sotto la guida di Allegri.
Il Milan vince a Cagliari, torna in vetta alla Serie A e apre il 2026 con tre punti pesanti: decide Leao, debutta Fullkrug, segnali incoraggianti per Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Milan batte il Cagliari e torna in vetta alla Serie A: Rafa Leao regala un dolce Capodanno ad Allegri - Il Milan vince a Cagliari, torna in vetta alla Serie A e apre il 2026 con tre punti pesanti: decide Leao, debutta Fullkrug, segnali incoraggianti per Allegri. fanpage.it
