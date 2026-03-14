Il Napoli ribalta il Lecce | decisivi McTominay e De Bruyne Politano firma il sorpasso

Il Napoli ha battuto il Lecce in una partita caratterizzata da un primo tempo equilibrato e un secondo tempo più incisivo. La squadra partenopea è riuscita a ribaltare il risultato grazie ai gol di McTominay e De Bruyne, mentre Politano ha siglato il gol che ha determinato il sorpasso in classifica. Il Lecce ha mostrato determinazione ma non è riuscito a mantenere il vantaggio.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana La Citroën 2CV. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Il Napoli ribalta il Lecce: decisivi McTominay e De Bruyne, Politano firma il sorpasso Articoli correlati Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Leggi anche: Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il “Conte resta”) Una raccolta di contenuti su Napoli ribalta Temi più discussi: Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia: morto il conducente; Incidente alla Riviera di Chiaia, auto si ribalta al centro della carreggiata: morto un 75enne; Napoli, malore mentre guida alla Riviera di Chiaia: auto ribaltata, morto 75enne; Sparatoria in pieno centro a Marano di Napoli, ucciso un uomo. Il Napoli la ribalta! Politano spezza la maledizione del gol e firma il 2-1!Il Napoli ribalta il risultato al 67' con Matteo Politano! Dopo 43 partite senza rete, l'esterno azzurro trova un gol splendido al volo, su cui Falcone non può nulla. Rimonta ... tuttonapoli.net Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il Conte resta)2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, entrano De Bruyne e McTominay. Aspettiamo la frase Conte resta ... ilnapolista.it POLITANO!!!! IL NAPOLI LA RIBALTA ED È 2-1!!! CON LA DEDICA ALLA FIGLIA #Napoli #NapoliLecce x.com Il Napoli ribalta il Lecce. Al primo commento il link con la diretta - facebook.com facebook