Ballardini esalta il Napoli | Mentalità da grande squadra così si vince anche nelle difficoltà

Ballardini elogia il Napoli, dicendo che ha una mentalità da grande squadra. Nonostante gli infortuni e gli errori, i partenopei continuano a dimostrare solidità e determinazione. La squadra di Spalletti sa come reagire alle difficoltà e si mantiene concentrata sui propri obiettivi. La vittoria non arriva solo per talento, ma anche per la forza mentale che ha dimostrato finora.

"> NAPOLI – La forza del Napoli va oltre gli infortuni, oltre gli episodi e persino oltre gli errori. È questa la chiave di lettura offerta da Davide Ballardini, intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica dedicata al club azzurro. Un’analisi lucida, che parte dalle difficoltà e arriva alla mentalità da grande squadra. Parlando dei numerosi stop fisici che hanno colpito il Napoli, Ballardini ha invitato alla normalità del contesto: «Tanti infortuni? Può succedere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ballardini esalta il Napoli: «Mentalità da grande squadra, così si vince anche nelle difficoltà» Approfondimenti su Napoli Forza Marocchi: «Conte si esalta nelle difficoltà. Juve-Napoli può essere uno spartiacque» Marocchi commenta come Conte si trovi a suo agio nelle situazioni complicate e sottolinea l'importanza della partita tra Juve e Napoli come possibile punto di svolta nella stagione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Forza Ballardini: Il Napoli ha una mentalità da big! Arbitri? Se le vanno un po' a cercare...Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che ... tuttonapoli.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.