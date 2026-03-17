Il portiere del Napoli ha dichiarato che la squadra è composta da giocatori veri e che ora l’obiettivo è ottenere una vittoria a Cagliari. Ha sottolineato l’importanza di un approccio lucido, con attenzione alla mentalità e all’ambizione che caratterizzano il gruppo in questa fase. Le parole sono state pronunciate in vista della prossima partita, evidenziando la volontà di affrontare l’impegno con determinazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Analisi lucida, mentalità e ambizione. Sam Beukema si prende la scena e racconta il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Lecce. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il difensore azzurro ha sottolineato i margini di crescita e la forza del gruppo. «Sapevamo che il Lecce gioca molto sulle palle lunghe, dovevamo fare meglio sulle seconde palle», ha spiegato Beukema, evidenziando le difficoltà del primo tempo. Poi la reazione: «Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e fatto la differenza». Il centrale ha anche puntato l’attenzione su un aspetto chiave: le palle inattive. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Beukema: «Siamo una squadra vera. Ora vogliamo vincere a Cagliari»

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