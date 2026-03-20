Napoli corsaro a Cagliari | decide McTominay 4 vittorie di fila

Da anteprima24.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo il Cagliari grazie a un gol di McTominay. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e si è giocata sul campo del Cagliari. La squadra partenopea ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni da rete durante l'incontro.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli vince ancora, convince e manda un segnale fortissimo al campionato. La squadra di Antonio Conte espugna la Unipol Domus con un cinico 1-0 e centra la quarta vittoria consecutiva, balzando momentaneamente al secondo posto in classifica a -6 dall’Inter e mettendosi alle spalle il Milan. Basta poco più di un minuto per indirizzare la gara: sugli sviluppi di un corner, dopo il palo colpito da Buongiorno, Scott McTominay è il più rapido di tutti a ribadire in rete da due passi, firmando il gol più veloce stagionale degli azzurri. Un avvio shock per il Cagliari, che prova a riorganizzarsi ma fatica a trovare varchi contro un Napoli subito aggressivo e ben messo in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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