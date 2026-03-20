Napoli corsaro a Cagliari | decide McTominay 4 vittorie di fila

Il Napoli ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo il Cagliari grazie a un gol di McTominay. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e si è giocata sul campo del Cagliari. La squadra partenopea ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni da rete durante l'incontro.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli vince ancora, convince e manda un segnale fortissimo al campionato. La squadra di Antonio Conte espugna la Unipol Domus con un cinico 1-0 e centra la quarta vittoria consecutiva, balzando momentaneamente al secondo posto in classifica a -6 dall’Inter e mettendosi alle spalle il Milan. Basta poco più di un minuto per indirizzare la gara: sugli sviluppi di un corner, dopo il palo colpito da Buongiorno, Scott McTominay è il più rapido di tutti a ribadire in rete da due passi, firmando il gol più veloce stagionale degli azzurri. Un avvio shock per il Cagliari, che prova a riorganizzarsi ma fatica a trovare varchi contro un Napoli subito aggressivo e ben messo in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli corsaro a Cagliari: decide McTominay, 4 vittorie di fila Articoli correlati Cagliari-Napoli 0-1, McTominay firma la quarta vittoria di fila per SpallettiCagliari, 20 marzo 2026 - Quasi come a voler recuperare il tempo perduto, Conte contro il Cagliari lancia subito l'artiglieria pesante: davanti,... Napoli di misura sul Cagliari: decide McTominay dopo 60 secondiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN Contenuti e approfondimenti su Napoli corsaro Temi più discussi: Serie A: preview Cagliari-Napoli; Serie A 2025/2026 Giornata 28 : Risultati E Classifica; Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica. Gol lampo di McTominay, tanto basta al Napoli per essere corsaro a CagliariAll'Unipol Domus basta una rete rocambolesca dello scozzese, rientrato da titolare proprio in Sardegna. Azzurri secondi, almeno per una ... gonfialarete.com Cagliari-Napoli 0-1: video, gol e highlightsAltro successo del Napoli che apre la 30^ giornata con l'1-0 di Cagliari, firmato McTominay. Lo scozzese spinge in rete da due passi la rete che vale la vittoria dopo 75 secondi, poi la squadra di Con ... sport.sky.it ITTICA ALFONSO CORSARO INNOVATIVE SRL Dal 1961 portiamo il mare direttamente sulla tua tavola. Via Sotto al Monte 39 WhatsApp: 379 1000270 Vendita all’ingrosso e al dettaglio Pesce fresco selezionato ogni giorno Acquisti diretti da t - facebook.com facebook