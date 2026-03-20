PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Napoli 0-1 | lampo di McTominay Conte a -6 dalla vetta

Nella partita tra Cagliari e Napoli, terminata 0-1, il gol decisivo è stato segnato da McTominay, mentre l’allenatore con un risultato negativo si trova a sei punti dalla posizione leader in classifica. La sfida si è svolta allo Stadio Olimpico e ha rappresentato la 30ª giornata del campionato di Serie A, con i voti e le valutazioni dei giocatori che sono state pubblicate dopo il match.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A Il Napoli continua la sua rincorsa verso la vetta della classifica. Gli uomini di Conte si impongono all’Unipol Domus di Cagliari e sconfiggono i rossoblù, nell’anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A. Un successo, il quarto consecutivo in campionato, che permette agli azzurri di portarsi a quota sessantadue, a sole sei lunghezze dall’Inter (che dovrà scendere in campo a Firenze, contro i viola di Vanoli) e davanti al Milan (che ospiterà il Totino). Niente da fare per il Cagliari, che viene sconfitto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Napoli 0-1: lampo di McTominay, Conte a -6 dalla vetta Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund incubo di Baschirotto, che coppia Lobo-McTominayTop, flop, pagelle e tabellino completo di Cremonese-Napoli, valida per la 17a giornata di Serie A. Aggiornamenti e notizie su PAGELLE E TABELLINO Cagliari Napoli 0 1... Temi più discussi: Pisa-Cagliari 3-1, pagelle e tabellino: Caracciolo eroe per ripensare alla salvezza, Folorunsho e Durosinmi flop; Napoli in rimonta, Lecce bello solo a metà: al Maradona è 2-1; Napoli-Lecce 2-1, pagelle e tabellino: Politano decisivo con goal e assist, Hojlund non sbaglia, Gilmour guida la rimonta, Anguissa fuori giri, bene Banda e Ngom; Impresa Pisa: a lungo in inferiorità numerica batte il Cagliari 3-1, doppietta di Caracciolo. Le pagelle di Cagliari-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Unipol DomusL'anticipo del venerdì delle 18.30 tra Napoli e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1a favore della squadra di Antonio Conte. A segno Scott McTominay. Ecco i voti della ... ilmattino.it Cagliari Napoli 0-1 LIVE: 5 minuti di recuperoCagliari Napoli: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com Serie A, Cagliari-Napoli 0-1: decide McTominay, gli azzurri scavalcano il Milan Stadio di Cagliari Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-30-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultati-cr - facebook.com facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com