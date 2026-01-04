Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e vola al secondo posto

Il Napoli ha conquistato una vittoria di misura contro la Lazio all’Olimpico, con il risultato di 2-0. Grazie a questo successo, i partenopei si sono momentaneamente posizionati al secondo posto in classifica, in attesa delle sfide serali di altre squadre come l’Inter. La partita ha visto un equilibrio tattico, con il Napoli che ha saputo sfruttare le occasioni per portare a casa i tre punti.

AGI - All'Olimpico di Roma il Napoli batte 2-0 la Lazio e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di scoprire che cosa farà l'Inter impegnata in serata, a San Siro, contro il Bologna. A sbloccare il match è stato Spinazzola al 13' su cross di Politano. L'esterno partenopeo spunta sul secondo palo e, tutto solo, trafigge Provedel con un preciso piatto al volo. Poco dopo, alla mezz'ora, arriva il raddoppio di Rrahmani di testa, ancora su assist di un ispirato Politano. Il var, chiamato per un possibile fallo del difensore, conferma il gol dopo un paio di minuti di attesa. Poco dopo è Elmas a sfiorare il tris m, il suo colpo di testa, finisce sulla traversa a portiere battuto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e vola al secondo posto Leggi anche: Pulisic e Maignan decidono il derby: Milan batte l’Inter 1-0 e vola al secondo posto col Napoli Leggi anche: Serie A, il Napoli assedia l’Olimpico e batte la Lazio 2 a 0 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A, Udinese-Lazio 1-1. Ok Cagliari e Como, Pisa Juve 0-2. VIDEO; Serie A: domenica in campo alle 12,30 Lazio-Napoli probabili formazioni; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Il Napoli domina e vince 2-0, male la Lazio che chiude in 9 uomini: la sintesi della partita. Il Napoli batte la Lazio, finale infuocato all’Olimpico con tre espulsioni: Conte a -1 dal Milan - Due gol, tre espulsi e un finale al cardiopalma: all'Olimpico succede di tutto, ma alla fine il Napoli vince 2- fanpage.it

Napoli troppo forte, la Lazio perde la testa: Conte torna a -1 da Allegri - I partenopei superano i biancocelesti alla 18ª giornata di campionato e accorciano in classifica sui rossoneri. tuttosport.com

Serie A, il Napoli batte 2-0 la Lazio all’Olimpico. Ora Fiorentina-Cremonese - Quattro partite in questa domenica che chiude la 18esima giornata di campionato. tg24.sky.it

SERIE A | Napoli batte Lazio 2-0 all'Olimpico. Spinazzola firma il vantaggio, Rrhamani il raddoppio #ANSA x.com

Il #Napoli di Conte non stecca la trasferta all’Olimpico e batte la Lazio con due gol di scarto. Decisive le reti nel primo tempo di Spinazzola al ‘13 e Rrhamani al ‘32. Gli azzurri si riavvicinano alla vetta della classifica a un solo punto dal Milan di Allegri - facebook.com facebook

