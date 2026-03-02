Sanremo il motivo per cui lo guardiamo tutti è la FOMO

Ogni anno, milioni di persone si sintonizzano su Sanremo, attratte dall’evento musicale più seguito in Italia. La ragione principale è la paura di perdere qualcosa di importante, conosciuta come FOMO. La trasmissione attira pubblico di tutte le età, offrendo spettacoli, canzoni e momenti che diventano argomento di discussione quotidiana. La manifestazione continua a essere un appuntamento fisso nel calendario televisivo nazionale.

Non è solo una competizione canora nè un evento mediatico: è un rito irrinunciabile per milioni di italiani. Il Festival di Sanremo va al di là della musica e delle paillettes, per trasformarsi in una fonte inesauribile di tormentoni, accese discussioni online, polemiche, esilaranti meme sui social e fuori onda che diventano virali ed entrano di diritto nell'immaginario collettivo. Ma come riesce la kermesse a catalizzare così tanto l'opinione pubblica? Gli psicologi puntano il dito contro la cosiddetta Fomo, la Fear of Missing Out, cioè il timore di restare tagliati fuori da esperienze percepite come rilevanti sul piano sociale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo, parola d'ordine esserci. Lo psicologo: "In agguato rischio Fomo"(Adnkronos) – "Negli ultimi mesi abbiamo osservato l'attenzione mediatica catalizzata dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per poi...

Florian Schieder deluso: “Non so il motivo per cui ho perso lo sci, mi scuso con Kastlunger”Giornata dedicata al team combined maschile, la combinata a squadre inserita nel programma olimpico dello sci alpino dei Giochi di Milano Cortina.

