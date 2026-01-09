Come funziona la chemioterapia | il meccanismo con cui attacca i tumori

La chemioterapia è un trattamento sistemico che utilizza farmaci specifici per combattere i tumori. Agisce bloccando la replicazione delle cellule cancerose, impedendo loro di dividersi e crescere. Sebbene esistano diversi tipi di farmaci chemioterapici, il meccanismo di azione rimane simile: mirare alle cellule tumorali per favorire la loro distruzione e rallentare la progressione della malattia.

Tumori, nuovo test "prevede" la resistenza alla chemioterapia: «Cure personalizzate per ogni paziente» - Un team di scienziati dell'Università di Cambridge, finanziati dal Cancer Research UK, ha creato un test in grado di prevedere con successo se il cancro resisterà alle forme comuni di trattamento ... ilmessaggero.it

Elusione della sorveglianza immunitaria nel cancro | Capitolo 7 | Podcast audio basato su ROBBINS...

I medici della clinica Santa Chiara di Pisa, che fa parte dell'azienda ospedaliera universitaria pisana, per ben 4 anni l'hanno sottoposta a cicli di chemioterapia per un linfoma all'intestino che invece non c'era. Daniela Montesi di Pontedera, come racconta a La - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.