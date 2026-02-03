Il mondo dell’arte a Reggio Emilia si ferma per Augusta Mariani. La donna, vedova del noto artista Rodolfo

E’ in lutto il mondo dell’ arte reggiana per la scomparsa di Augusta Mariani, vedova di Rodolfo "Ro" Marcenaro, compianto artista con il quale aveva condiviso gran parte della vita ma anche la passione per l’arte e il disegno. Avrebbe compiuto 87 anni il mese prossimo. Dall’inizio degli anni Duemila aveva messo a disposizione la sua grande passione per la cucina affiancando uno dei figli, Umberto, nella gestione dell’ Osteria La Panca di Viano, contribuendo con la sua esperienza e capacità a portare il locale ad una ulteriore notorietà, anche fuori dai confini provinciali. Negli anni Ottanta, proprio con le sue creazioni culinarie, aveva portato il "gotha" della cultura e della politica reggiana a casa dei Marcenaro: restano memorabili le cene e i pranzi in cui l’evidente abilità veniva rappresentata in ogni suo piatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mondo del bello piange Augusta Mariani

Reggio Emilia piange Augusta Mariani, scomparsa a 86 anni.

