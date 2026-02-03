Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla della separazione da Raoul Bova. L’attrice spagnola rivela di aver scoperto il tradimento come tutti gli altri, senza ricevere avvisi o spiegazioni. In un’intervista, rompe il silenzio e si lascia andare, raccontando come si sente. Parla anche di Andrea Iannone, dicendo che con lui condivide valori simili ai suoi. La fine della relazione con Bova si fa sempre più chiara, e lei sembra pronta a voltare pagina.

Dopo mesi di riserbo, Rocío Muñoz Morales ha deciso di parlare e raccontare la sua versione dei fatti. In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice 37enne affronta il terremoto mediatico che ha travolto la storia con Raoul Bova, una relazione durata quattordici anni e naufragata la scorsa estate sotto le cannonate di un gossip che definisce "grottesco e sgradevole" e che l'ha spinta a chiudersi per proteggere la serenità delle sue bambine. Ne emerge il ritratto di una donna che non si percepisce "vittima", ma che ha visto il suo mondo crollare all'improvviso davanti ai propri occhi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: "Il tradimento di Raoul? L’ho scoperto come voi"

