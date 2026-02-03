Rocio Munoz Morales rompe il silenzio | Il tradimento di Raoul? L’ho scoperto come voi

Rocio Munoz Morales rompe il silenzio e rivela di aver scoperto il tradimento di Raoul Bova come tutti gli altri. In un’intervista, l’attrice spagnola parla della separazione e si confronta anche con la sua amicizia con Andrea Iannone, dicendo che ha valori simili ai suoi. La storia tra i due attori si è fatta più chiara dopo questa confessione pubblica.

Dopo mesi di riserbo, Rocío Muñoz Morales ha deciso di parlare e raccontare la sua versione dei fatti. In una lunga intervista a Vanity Fair, l'attrice 37enne affronta il terremoto mediatico che ha travolto la storia con Raoul Bova, una relazione durata quattordici anni e naufragata la scorsa estate sotto le cannonate di un gossip che definisce "grottesco e sgradevole" e che l'ha spinta a chiudersi per proteggere la serenità delle sue bambine. Ne emerge il ritratto di una donna che non si percepisce "vittima", ma che ha visto il suo mondo crollare all'improvviso davanti ai propri occhi.

