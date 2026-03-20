“La tua Lega il nostro orgoglio, il tuo coraggio la nostra forza, le tue idee le nostre battaglie. Grazie Capo “. È quanto ha scritto con un pennarello sulla bandiera della Lega Nord, con le scritte Bossi e Padania e i simboli del Sole delle Alpi e dell’Alberto da Giussano, Daniele Zorzo, 48enne di Albizzate (Varese), che ha portato una rosa rossa appoggiata sulla casa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni. “Lo seguo da sempre, da quando ero alle medie, per me era una parte della mia vita. Se ne va un sogno”, racconta ai cronisti visibilmente commosso. La bandiera? “ È la Lega quella vera, quella che aveva il cuore. Sicuramente ci lascia grandi insegnamenti e un sogno che nel mio piccolo e nel piccolo di tanti militanti Lega Nord è ancora viva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Umberto Bossi, il primo militante a omaggiare il "Senatur" a Gemonio: "Con lui se ne va la vera Lega"

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Lutto per la scomparsa di Umberto BossiIl Presidente del Veneto Alberto Stefani ricorda Umberto Bossi, fondatore della Lega, come un leader visionario e sostenitore dell'autonomia. ilnuovoterraglio.it

È morto Umberto Bossi. Figura carismatica e provocatoria che nell'84 fondò la Lega. Al grido di "Roma ladrona" e "La Lega ce l'ha duro" ha saputo sfruttare la turbolenta stagione di Mani Pulite per imporsi sulla scena politica nazionale. Le parole d'ordine di fe - facebook.com facebook

«Umberto Bossi aveva il talento e la visione per cambiare davvero l'Italia. Ma quando arrivò il momento di tradurre la rivoluzione in realtà, si tirò indietro». Irene Pivetti, ex presidente della Camera (1994-1996), «lanciata» proprio dal «Senatùr», racconta qui un x.com