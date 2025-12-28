Beschi | Il mondo cambia se noi cambiamo e cambiamo se decidiamo di sperare

Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha concluso l’anno giubilare dedicato alla speranza con un rito in Duomo domenica 28 dicembre. Un momento di riflessione e di chiusura, che invita a considerare come il cambiamento personale possa influenzare il mondo. La celebrazione ha sottolineato l’importanza della speranza come forza motrice per affrontare il futuro con fiducia e rinnovata consapevolezza.

LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha chiuso l’anno giubilare dedicato alla speranza con un Rito in Duomo nella serata di domenica 28 dicembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

