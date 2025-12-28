Beschi | Il mondo cambia se noi cambiamo e cambiamo se decidiamo di sperare

Il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha concluso l’anno giubilare dedicato alla speranza con un rito in Duomo domenica 28 dicembre. Un momento di riflessione e di chiusura, che invita a considerare come il cambiamento personale possa influenzare il mondo. La celebrazione ha sottolineato l’importanza della speranza come forza motrice per affrontare il futuro con fiducia e rinnovata consapevolezza.

LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha chiuso l'anno giubilare dedicato alla speranza con un Rito in Duomo nella serata di domenica 28 dicembre.

Il Vescovo, monsignor Francesco Beschi, ha presieduto la Messa di Natale in Cattedrale: «La notte del mondo può essere profonda, ma non è definitiva. La luce di Betlemme non si impone, ma si dona per la nostra salvezza». x.com

