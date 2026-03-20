Il Mantova è più sereno | ora la sfida contro il Modena per dare continuità

Il Mantova è pronto a scendere in campo sabato 21 marzo alle 19 per affrontare il Modena. La squadra si prepara a disputare la partita dopo un periodo di maggiore tranquillità, con l’obiettivo di mantenere la continuità dei risultati. La sfida si gioca in casa e rappresenta un momento importante per il team, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

Mantova, 20 marzo 2026 – È già l’ora di tornare in campo per il Mantova, che saluterà l’arrivo della primavera rendendo visita sabato 21 marzo (fischio d’inizio ore 19.30) al Modena. Gli emiliani, che a causa del maltempo hanno visto rinviare la gara di Catanzaro, navigano in sesta posizione e sono saldamente in zona play off. Un avversario dalle indubbie qualità e con giocatori che hanno i numeri per fare la differenza, con il quale dovrà fare i conti la squadra di Modesto che, grazie alla vittoria conquistata con il Cesena, è riuscita, finalmente, ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica, portandosi a +3 dai play out. Una situazione certamente incoraggiante per la voglia di salvezza dei biancorossi, che hanno ritrovato gioco, coraggio e il necessario feeling con il gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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