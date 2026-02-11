Calcio – La Pro Patria sfida il Cittadella per provare a dare continuità – Sport
Questa sera la Pro Patria gioca in casa contro il Cittadella. Si tratta di una partita importante per il girone A di Serie C, che potrebbe dare una spinta alla squadra di Busto Arsizio. La sfida si gioca alle 20:30 allo stadio “Carlo Speroni” e i tifosi sono già in fermento, sperando in una vittoria che possa portare continuità al cammino della squadra.
La Pro Patria affronta il Cittadella mercoledì 11 febbraio alle 20:30 allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, in una partita cruciale per il Girone A di Serie C. I tigrotti cercano continuità dopo il pareggio contro l’Albinoleffe, mentre gli ospiti arrivano forti di una recente vittoria contro il Lumezzane. L’incontro si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per le rispettive ambizioni nel campionato. La Pro Patria è chiamata a consolidare la sua posizione in classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione. La squadra di Francesco Bolzoni ha ottenuto un importante punto in trasferta contro l’Albinoleffe, grazie a una rete di Udoh nel finale di partita, arrivata dopo l’espulsione di Di Munno, che dovrà quindi saltare la sfida contro il Cittadella.🔗 Leggi su Ameve.eu
