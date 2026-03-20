Un bimbo Senzanome è il protagonista di un viaggio in cui ogni Arcano dei Tarocchi si trasforma in regno da scoprire, tra sfide, paure e lezioni sulla vita che lo aspetta. È quanto racconta il nuovo libro per bambini e bambine dell’autrice civitanovese e docente dell’Università di Macerata, Barbara Malaisi: "Senzanome e il magico viaggio nei 22 Regni Arcani " (Youcanprint, 2026) trasforma le immagini archetipiche dei Tarocchi in personaggi e situazioni avventurose, per offrire una storia coinvolgente e ricca di livelli di significato. "Il libro nasce per ridare dignità a queste carte, che nel tempo sono state tradite nella loro essenza originale – commenta Malaisi –: non nascono per prevedere il futuro o divinare, che è una fase successiva, ma come gioco di corte per raccontare storie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il magico viaggio di Senzanome. L’ultimo libro di Barbara Malaisi

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