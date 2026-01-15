Esploriamo l’universo narrativo di Sacha Naspini, partendo dal suo ultimo romanzo,

Sacha Naspini, scrittore toscano, è autore di romanzi intensi e di grande impatto emotivo, sarà l’atteso e gradito ospite della libreria L’Ornitorinco a Colle di Val d’Elsa. Dove, domani alle 18,30, è in programma un appuntamento per fare un percorso a ritroso nella sua opera, a partire dal suo ultimo libro ‘Ragazzo’, pubblicato a ottobre da Edizioni EO. Ragazzo è l’esordio nella letteratura Young Adult per Naspini ma, come spesso accade con un autore così ’inquieto’, è difficile rimanere in categorie stagne. Ingresso e partecipazione liberi, per informazioni 3516120189 o [email protected]. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nell’opera di Naspini, partendo dall’ultimo libro ’Ragazzo’

