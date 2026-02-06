Sonorità e immagini Un magico viaggio nel mondo di Hogwarts

Un concerto speciale ha portato ieri sera il mondo di Harry Potter sulle scene italiane. Un’orchestra di 50 musicisti ha interpretato le note della saga, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Il pubblico ha ascoltato le colonne sonore che hanno fatto sognare generazioni, mentre immagini e luci hanno ricostruito l’universo di Hogwarts. Un evento che ha fatto immergere gli appassionati in un viaggio tra suoni e immagini, come se si fossero trovati davvero tra le mura della scuola di magia.

Un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un'orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. Parte domani alle 20.30 dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di 'Harry's Magic Symphony by Lords of the Sound', concerto tributo dell'orchestra Lords of the Sound all'amato maghetto di Hogwarts. Un viaggio nel mondo incantato creato da J.K. Rowling attraverso le melodie di John Williams che hanno segnato le avventure di Harry, Hermione e Ron. Un'esperienza immersiva che trasporta il pubblico tra Hogwarts e i suoi misteri, dove la musica diventa racconto e magia. Da 'Hedwig's Theme' a 'Harry's Wondrous World', da 'Nimbus 2000' a 'Fawkes the Phoenix', ogni brano è pensato per far rivivere la magia della saga.

