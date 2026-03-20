Il locale in cui si può scommettere sulle guerre sui muri mappe live e tracciamento dei voli | cosa succede nel nuovo bar di Polymarket

Un nuovo bar ha aperto nel centro cittadino, offrendo ai clienti la possibilità di scommettere su eventi come guerre e tracciamento dei voli, utilizzando criptovalute. All’interno del locale, sono disponibili mappe live aggiornate in tempo reale e strumenti per monitorare i movimenti. La piattaforma di scommesse predittive, molto valutata nel settore, ha scelto di trasferire le sue attività dal mondo digitale a un ambiente fisico.

Polymarket, la piattaforma di scommesse predittive basata su criptovalute valutata circa 9 miliardi di dollari, ha deciso di portare i suoi mercati previsionali fuori dagli schermi dei computer e dentro un bar. Dal 20 al 22 marzo 2026 apre la “Situation Room”, un pop-up allestito negli spazi dello sports bar Proper 21 sulla K Street, nel quartiere di Foggy Bottom a Washington D.C., a pochi passi dalla Casa Bianca. Il nome riprende senza tanto sforzo creativo quello della sala operativa della West Wing, dove i presidenti americani gestiscono le crisi internazionali. Come funziona il bar di Polymarket. L’allestimento punta chiaro e tondo sull’estetica da centro di comando: quasi 80 schermi, un mappamondo scenografico da tre metri e tavoli touchscreen interattivi. 🔗 Leggi su Open.online

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