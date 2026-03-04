Polymarket rimuove le scommesse sulle possibilità di un attacco nucleare | cosa è successo

Polymarket ha deciso di rimuovere le scommesse relative alla probabilità di un attacco nucleare. In passato, la piattaforma aveva consentito scommesse su attacchi missilistici contro l'Iran e aveva aperto anche un mercato specifico sulle possibilità di un ricorso alle armi nucleari. La decisione arriva dopo aver gestito queste tipologie di scommesse.

Dopo aver registrato le scommesse sugli attacchi missilistici contro l'Iran, Polymarket aveva aperto anche un mercato dedicato alla possibilità di un ricorso alle armi nucleari. Lo spazio è però rimasto online per un periodo limitato, prima di essere rimosso dalla piattaforma.