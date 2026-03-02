Iran aerei nel caos | voli cancellati dirottamenti e rischio boom dei prezzi con nodo rimborsi Cosa succede a chi viaggia

Il trasporto aereo in Iran è in crisi da tre giorni, con cancellazioni di voli, dirottamenti e possibili aumenti dei prezzi. La situazione deriva dagli attacchi coordinati tra Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani e dalle risposte di Teheran. Le compagnie aeree locali e straniere stanno affrontando disagi e problemi nei rimborsi, mentre i viaggiatori si trovano a fronteggiare disservizi e incertezze.

Il trasporto aereo in Medio Oriente è in tilt per il terzo giorno consecutivo dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e le successive ritorsioni di Teheran. Diversi Paesi - tra cui Bahrein, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti - hanno annunciato la chiusura parziale o totale dello spazio aereo, provocando cancellazioni e dirottamenti su larga scala. I principali hub della regione, come il Dubai International Airport, l’Hamad International Airport e lo Zayed International Airport, risultano tra i più colpiti. Secondo il sito di monitoraggio Flightradar24, solo nelle prime 48 ore sono stati cancellati oltre 2mila voli da e per sette grandi aeroporti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

