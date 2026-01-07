Trump non molla | vuole comprare la Groenlandia ma c' è anche l' opzione militare

Donald Trump ha manifestato interesse nell'acquisto della Groenlandia, considerandola un'opportunità strategica. La proposta ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale, mentre si valutano anche alternative militari. La questione evidenzia come le decisioni geopolitiche possano influenzare l'equilibrio globale e le relazioni tra nazioni. La Groenlandia resta al centro di un dibattito che coinvolge interessi economici, politici e di sicurezza.

Groenlandia con le buone o con le cattive. Trump vuole comprare la "grande isola" ma non esclude l'intervento militare - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo team "stanno discutendo diverse opzioni per l’acquisizione della Groenlandia" ... affaritaliani.it

Rubio: “Trump vuole comprare la Groenlandia”. E la Casa Bianca avverte: “Non è esclusa l’opzione militare” - La premier danese Frederiksen chiede un incontro urgente a Rubio ... repubblica.it

