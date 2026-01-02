La Juve non molla Tonali Comolli ha deciso | il piano per il sì
La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato, con un interesse particolare per Sandro Tonali. Secondo fonti ufficiali, Comolli ha delineato un piano preciso per ottenere il sì del giocatore. La strategia della società si concentra su un profilo di qualità e compatibilità con il progetto tecnico, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle opportunità di mercato.
La Juve ha le idee chiare sul fronte del mercato e tra gli innesti messi nel mirino c’è anche quello di Sandro Tonali: Comolli ha il piano Con il mercato alle porte, la Juventus ha le idee chiare per quanto riguarda le operazioni in entrata e una delle piste più seguite porta a Sandro Tonali. . 🔗 Leggi su Sportface.it
