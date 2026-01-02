La Juve non molla Tonali Comolli ha deciso | il piano per il sì

La Juventus continua a monitorare attentamente il mercato, con un interesse particolare per Sandro Tonali. Secondo fonti ufficiali, Comolli ha delineato un piano preciso per ottenere il sì del giocatore. La strategia della società si concentra su un profilo di qualità e compatibilità con il progetto tecnico, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle opportunità di mercato.

La Juventus vuole Sandro Tonali: il piano per convincere il Newcastle, a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti - Proprio lui, il bianconero di Newcastle che in Piemonte sognano di far diventare ‘il bianconero di Torino ’. ilfattoquotidiano.it

Romano: “Tonali è un pallino di Comolli ma a gennaio è assolutamente impossibile” - Per chi ci sta chiedendo ancora di Tonali, ragazzi, in un video qualche giorno fa abbiamo ripetuto quello che Tonali sia l'assoluto pallino di Damien Comolli e della dirigenza della Juventus, ... tuttojuve.com

Genoa, porta girevole: la Juve non molla Perin. Ipotesi Livakovic o Mandas Il club bianconero non apre al trasferimento immediato e allora il Grifone torna a puntare sul numero uno croato o, in alternativa, sul greco. Da definire quale sarà il futuro di Leali e di S - facebook.com facebook

La Juventus non molla Davide Frattesi Secondo Matteo Moretto, Spalletti starebbe continuando a spingere per l’acquisto del centrocampista dell’Inter, ai margini del progetto nerazzurro #Juventus #Frattesi #Spalletti #SpazioJ x.com

