In un Comune di Brescia si evidenzia una grave carenza di personale che limita i servizi offerti ai cittadini. Per far fronte alla mancanza di risorse, sono stati utilizzati gli elenchi di idonei ASMEL, una soluzione che mira a semplificare le procedure e rispondere alle esigenze urgenti. La situazione mette in luce le difficoltà di organico negli enti locali e le strategie adottate per garantire l’efficienza.

Il Comune bresciano simbolo della crisi di organico negli enti locali: dagli uffici vuoti alla soluzione operativa degli elenchi idonei ASMEL. 17.03.2026 – Il caso del Comune di Caino, poco più di 2mila abitanti in provincia di Brescia, è diventato emblematico della crisi che attraversa gli Enti Locali. Con una provocazione che ha fatto rapidamente il giro del Paese, il Sindaco Cesare Sambrici ha simbolicamente “vietato”, con l’affissione di un cartello, nascite, morti e matrimoni nel proprio territorio, a causa dell’assenza di personale nell’ufficio anagrafe. In poco più di due mesi, l’organico comunale si è drasticamente ridotto, passando da dieci dipendenti a soli quattro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Emergenza personale nei Comuni: il caso Caino e la soluzione “taglia-burocrazia” degli elenchi idonei

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