Dopo aver vinto le primarie domenica scorsa, la candidata del Centrosinistra, Federica Maineri, ha iniziato a incontrare i rappresentanti delle forze politiche che fanno parte della sua coalizione. Sono previsti incontri con gli alleati per discutere le prossime mosse prima di eventuali approfondimenti o decisioni ufficiali. La serie di consultazioni fa parte di un calendario già stabilito.

La candidata del Centrosinistra, Federica Maineri, dopo la vittoria delle primarie di domenica scorsa, ha già in programma gli incontri con le singole forze che ad oggi compongono la coalizione. Oggi avrà un confronto con il Movimento Cinque Stelle; lunedì sera toccherà al Pd di Viareggio che ha espresso per primo la sua candidatura; martedì pomeriggio sarà la volta della lista civica Spazio Progressista, martedì sera l’appuntamento è con Sinistra Italiana e Europa Verde. Naturalmente a ciascun incontro con la forze politiche è invitato anche il candidato che è stato presentato alle primarie: Stefano Baccelli per Spazio Progressista e Antonella Serafini per Sinistra Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giro delle consultazioni. Maineri incontra gli alleati

Articoli correlati

17/03 – Trump minaccia gli alleati della Nato – Cirielli incontra l’ambasciatore russo e scoppia il caso – Fenomeno “KPop demon hunters”Trump minaccia gli alleati della Nato: “Aiutino su Hormuz o ci saranno conseguenze”.

Viareggio, è il giorno delle primarie del centrosinistra: scelta fra Maineri, Serafini e BaccelliViareggio, 15 marzo 2026 – È il giorno delle primarie del centrosinistra, strumento scelto dal Campo largo – coalizione che include Sinistra...

Tutto quello che riguarda Il giro delle consultazioni Maineri...

Argomenti discussi: Il giro delle consultazioni. Maineri incontra gli alleati.

Maineri: Lavoro per unire e allargare, anche con una mia lista civicaLa vincitrice delle primarie del centro sinistra ha già le idee chiare su come portare avanti la campagna elettorale verso le amministrative. E annuncia la lista Maineri Sindaca ... noitv.it

Viareggio e le primarie del centrosinistra: vince Federica Maineri, sarà la candidata a sindacoIl responso delle urne dopo le consultazioni, con i seggi aperti nella giornata di domenica 15 marzo. Le operazioni si sono chiuse alle 20. In lizza c’erano anche l'ex assessore alla Regione Toscana S ... lanazione.it