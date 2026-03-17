17 03 – Trump minaccia gli alleati della Nato – Cirielli incontra l’ambasciatore russo e scoppia il caso – Fenomeno KPop demon hunters

Il 17 marzo, l’ex presidente ha fatto sapere agli alleati della Nato che ci sarebbero state conseguenze se non sostenessero gli Stati Uniti sulla questione di Hormuz. Nel frattempo, un politico italiano ha incontrato l’ambasciatore russo, scatenando un caso politico. Nello stesso giorno, si è diffuso il fenomeno dei “KPop demon hunters”, un gruppo di appassionati che si occupa di tematiche legate alla musica coreana.

Trump minaccia gli alleati della Nato: “Aiutino su Hormuz o ci saranno conseguenze”. I Paesi Ue sono scettici sulla presenza nello Stretto: “Difficile estendere la missione Aspides”. Cirielli incontra l’ambasciatore russo Paromonov e scoppia il caso. Il viceministro: “La Farnesina sapeva”. Tajani minimizza: “Nessun segreto, è una polemica inutile”. Ma le opposizioni attaccano. “KPop demon hunters” fa breccia alla notte degli Oscar. Da musica a fenomeno di costume, è boom Huntrix. Questo articolo 1703 – Trump minaccia gli alleati della Nato – Cirielli incontra l’ambasciatore russo e scoppia il caso – Fenomeno “KPop demon hunters” proviene da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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