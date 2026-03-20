Il Giappone sposa l’agenda Usa | si rafforza l’asse tra Trump e Takaichi

Il Giappone ha rafforzato i legami con gli Stati Uniti attraverso l’alleanza tra l’ex presidente e una politica di spicco. Durante un evento pubblico, si è verificato un imbarazzo inatteso che ha coinvolto Donald Trump, noto per i suoi incontri con leader mondiali. La situazione ha attirato l’attenzione su alcuni momenti imprevisti durante gli incontri ufficiali.

È stato un momento imbarazzante. Uno di quei classici fuori programma che possono sempre verificarsi quando è in programma un incontro con Donald Trump. Magari Takaichi Sanae aveva messo in conto che potesse succedere qualcosa del genere, ma difficilmente la prima ministra giapponese avrebbe mai pensato di sentire il tycoon scherzare con nonchalance su Pearl Harbor. Nel corso di un vis a vis – tutto sommato cordiale – andato in scena alla Casa Bianca, Trump ha risposto in maniera inaspettata alla domanda di un giornalista nipponico che gli chiedeva delucidazioni sul perché il Giappone e gli altri alleati Usa non fossero stati preventivamente avvisati in merito all’attacco israelo-americano sull’ Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il Giappone “sposa” l’agenda Usa: si rafforza l’asse tra Trump e Takaichi Articoli correlati Leggi anche: Giappone, ‘amicizia e sintonia’: asse Meloni-Takaichi tra dossier internazionali e selfie Tra Meloni e Takaichi a Tokyo un'alleanza oltre la diplomazia: rilanciato l'asse Italia-GiapponeUn incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. Giappone, l'arrivo di Donald Trump a Tokyo per incontrare la premier Takaichi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Giappone sposa l'agenda Usa si... Discussioni sull' argomento Mercato server alle stelle, lo storage segue; Dalla Puglia al Giappone, Antonella supera 1.300 poeti e trionfa al concorso internazionale di haiku; Storie d’amore e morte del teatro giapponese: L’Arte Ukiyo-e incontra il vero dramma nipponico – Recensione; Novità Anime stagionali Primavera 2026 - Il Listone!. Giappone, 32enne si sposa con chatbot creato con ChatGPTIn Giappone una donna di 32 anni ha celebrato una cerimonia nuziale simbolica con Klaus, un personaggio virtuale da lei costruito e sviluppato attraverso l’intelligenza artificiale. Dopo aver chiesto ... tg24.sky.it In Giappone è ufficialmente iniziata la stagione della fioritura dei ciliegi. A Tokyo, in particolare, funzionari, cittadini e turisti hanno ammirato i fiori sbocciare nel Santuario Yasukuni, a pochi isolati dal Palazzo Imperiale. #Giappone - facebook.com facebook Nissan, la Murano costruita negli USA sarà venduta in Giappone. Ha un'estetica filante, un motore 2.0 turbo benzina e tanta tecnologia #ANSAmotori #ANSA x.com