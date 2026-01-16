Giappone ‘amicizia e sintonia’ | asse Meloni-Takaichi tra dossier internazionali e selfie

L'incontro tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi al Kantei, residenza ufficiale del primo ministro giapponese, ha sottolineato il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Giappone. La discussione ha riguardato dossier internazionali e temi di interesse comune, evidenziando un rapporto di amicizia e collaborazione tra le due nazioni. Un momento che testimonia la volontà di consolidare la sintonia tra i due Paesi su questioni di rilevanza globale.

“Due Nazioni lontane ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia”. Giorgia Meloni condensa così l’incontro con Sanae Takaichi andato in scena al Kantei, la residenza ufficiale del primo ministro giapponese a Tokyo. Il post social, in cui le due leader si mostrano sorridenti mentre si scattano un selfie che viene riprodotto anche nel caratteristico stile dei cartoni d’animazione nipponici (anime), arriva al termine di un bilaterale che produce una dichiarazione congiunta in sedici punti che affronta sia i temi legati alla cooperazione bilaterale che i principali dossier internazionali e regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, ‘amicizia e sintonia’: asse Meloni-Takaichi tra dossier internazionali e selfie Leggi anche: Tra Meloni e Takaichi a Tokyo un'alleanza oltre la diplomazia: rilanciato l'asse Italia-Giappone Leggi anche: Meloni-Takaichi: asse Italia-Giappone, un'alleanza oltre la diplomazia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il ministro di Xi vola a Mosca. Nuovo asse Cina-Russia contro il Giappone - Il Ministero degli Esteri cinese ha riferito che Wang e Shoigu hanno avuto scambi "completi e approfonditi" su questioni importanti riguardanti gli interessi strategici di sicurezza dei rispettivi ... ilgiornale.it La premier ricevuta dalla omologa giapponese: "Amicizia e partenariato tra i due Paesi" E posta selfie che diventa un manga delle due leader - facebook.com facebook Dalla mascotte dell’Expo al selfie ‘anime’, prove di “amicizia” #Meloni- #Kataichi #Giappone x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.