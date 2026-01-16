Tra Meloni e Takaichi a Tokyo un' alleanza oltre la diplomazia | rilanciato l' asse Italia-Giappone

In occasione dell'incontro tra Meloni e Takaichi a Tokyo, si è rafforzato l’asse tra Italia e Giappone, evidenziando una collaborazione che va oltre la diplomazia. L'evento ha sottolineato l'importanza di un dialogo strategico su sicurezza, economia e relazioni internazionali, rafforzando i legami tra i due Paesi in un contesto globale in evoluzione.

Un incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. Il bilaterale di oggi a Tokyo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi ha rilanciato l'asse tra Italia e Giappone, nel quadro delle celebrazioni per il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Al Kantei, la residenza ufficiale della premier giapponese, la presidente del Consiglio ha subito ricordato come la presenza a Tokyo non sia frutto del caso ma di una precisa scelta politica. "Questa è la terza volta che vengo in Giappone in tre anni di governo", ha spiegato, rivendicando la continuità di un rapporto costruito attraverso incontri diretti e dialoghi costanti e sottolineando di essere il primo leader europeo a visitare il Paese dall'insediamento di Takaichi.

