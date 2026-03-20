Durante un concerto a Roma, Emanuel Lo ha compiuto un gesto che ha emozionato profondamente Giorgia, portandola a piangere. L’episodio è avvenuto davanti al pubblico presente, lasciando un ricordo intenso tra i presenti. La cantante è apparsa visibilmente colpita dall’azione di Lo, che le ha rivolto parole o un gesto speciale. L’evento ha attirato l’attenzione di chi era in sala e ha fatto parlare molti fan.

La dolcezza a volte parla più forte di ogni applauso: ieri sera, durante il concerto di Roma, Giorgia è stata sorpresa da un gesto che l’ha profondamente commossa. Emanuel Lo, coreografo e compagno di lunga data della cantante, ha condiviso sui social un video tratto dall’esibizione, accompagnato da parole che raccontano un amore che affonda le radici nei primi anni Duemila, quando lui la seguiva con discrezione durante i suoi tour. La reazione di Giorgia, spontanea e tenera, ha confermato la forza di un legame autentico, capace di emozionare anche nei gesti più quotidiani. Il messaggio di Emanuel Lo ha richiamato ricordi precisi: la prima volta che vide Giorgia a Sanremo cantare “E poi”, l’attesa dell’anno successivo per riascoltare la sua voce, fino alla prima nota di “ Come saprei ”, momento in cui capì di essersi innamorato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il gesto di Emanuel Lo che ha strappato lacrime a Giorgia durante il concerto di Roma

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