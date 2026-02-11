Giorgia e il bacio sulle labbra con Paolo Bonolis | Emanuel Lo non mi ha parlato per ore Il retroscena di Taratata

La prima puntata di Taratata si è aperta con un episodio che sta facendo discutere. Giorgia e Paolo Bonolis sono stati protagonisti di un bacio sulle labbra, una scena che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social. Dopo il momento, Giorgia ha raccontato di aver avuto una discussione con Emanuel Lo, che non le ha parlato per ore. La puntata si preannuncia ricca di altri retroscena e emozioni, ma questo gesto rimarrà senza dubbio tra i più commentati.

La prima puntata di Taratata ha già regalato uno dei momenti più chiacchierati della settimana. Tra ironia e – chissà – un filo di verità. Durante il concerto evento, Paolo Bonolis ha invitato il pubblico a scambiarsi un bacio “per diffondere l’amore”. E per dare l’esempio è passato dalle parole ai fatti: ha baciato sulle labbra Giorgia. La cantante è rimasta sorpresa, visibilmente spiazzata da un gesto che non si aspettava. Subito dopo, però, ha stemperato tutto con una battuta: «E adesso come lo spiego a Emanuel Lo?». La domanda è diventata inevitabile: come avrà reagito il compagno? Giorgia e il bacio (sulle labbra) con Paolo Bonolis: «Emanuel Lo non mi ha parlato per ore». 🔗 Leggi su Leggo.it

Il bacio di Bonolis? A casa ho raccontato tutto a Emanuel Lo. Ha detto ‘bene’ e non mi ha rivolto più parola!: così GiorgiaGiorgia, intercettata da Fiorello a La Pennicanza, ha commentato il bacio a stampo che Paolo Bonolis le ha dato a sorpresa durante la prima puntata di Taratata. Fiorello ha chiamato l’artista in v ... ilfattoquotidiano.it

Taratata, il bacio di Paolo Bonolis a Giorgia va in onda. La reazione di Emanuel Lo: «Attento a quello che fai»Il bacio a sorpresa di Paolo Bonolis a Giorgia, anticipato ieri mattina, trova spazio nella messa in onda di Taratata di ieri sera, diventando uno dei momenti più commentati della puntata. leggo.it

