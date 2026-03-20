Durante la recente convention di Opera Europa ad Amsterdam, sono stati presentati i piani e le strategie dei teatri lirici europei. La conferenza ha coinvolto rappresentanti di 240 teatri e festival distribuiti in 44 paesi, che hanno discusso delle iniziative future e delle sfide del settore. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del mondo dell’opera, concentrandosi su progetti e obiettivi condivisi.

Una vibrazione profonda attraversa l’ultima mega conferenza di Opera Europa - il prestigioso network di 240 teatri e festival lirici dislocati in 44 Paesi europei - che ha avuto luogo nei giorni scorsi ad Amsterdam. A vibrare è l’idea di un modo diverso di vivere l’opera e il teatro, che sembra concepita su misura per il Sud dell’Italia, come se le proposte emerse dall’evento internazionale trovassero proprio qui il terreno naturale per attecchire. Non è un caso che tra le voci più incisive dell’affollata convention olandese sia risuonata quella dell’influente, innovativo regista d’opera Barrie Kosky, che ha riportato tutto all’essenziale: il teatro luogo delle emozioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il futuro e le strategie dei teatri lirici alla convention di Opera Europa ad Amsterdam

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