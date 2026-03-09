I teatri lirici in piazza per il rinnovo del contratto con le spille della Fenice

Questa mattina i lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno organizzato un presidio in Campo San Maurizio, indossando le spille della Fenice. La manifestazione si è svolta per chiedere il rinnovo del contratto nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche, scaduto nel 2021, mentre le trattative sono ancora in corso. La protesta non riguarda l'affare Beatrice Venezi.

Il ccnl è scaduto dal 2021 e la trattativa è in stallo. Oggi sit-in in campo San Maurizio, lunedì prossimo la manifestazione a Roma: il rischio è un nuovo sciopero, ma stavolta nazionale I sindacati Slc Cgil, Uilcom, Fistel Cisl e Fials hanno aperto lo stato di agitazione alla fine di gennaio, ma nulla di concreto si è mosso finora. Presidi simili si stanno tenendo in questi giorni in tante città d'Italia, e in molti di questi compare la spilla di capodanno creata dai lavoratori della Fenice, che ormai sta diventando un simbolo di protesta più ampio. Il Ccnl era stato rinnovato nel 2024 per il triennio 2019-2021 (in Italia è legale applicare un contratto collettivo scaduto), e immediatamente erano partite le trattative per il rinnovo 2022-2024. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

