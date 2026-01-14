Il focus della Ssc Napoli sul Parma prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma di Cuesta nella prossima partita di campionato al Maradona. La squadra azzurra sta studiando attentamente le caratteristiche e le strategie degli avversari, con l’obiettivo di ottimizzare la preparazione e affrontare l’incontro con la massima concentrazione. La partita rappresenta un'occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso di crescita stagionale.

Gli azzurri studiano il Parma di Cuesta, prossimi avversari al Maradona. Il Napoli di Conte si appresta ad affrontare al Maradona il Parma di Cuesta. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SSC Napoli, il report dell’allenamento in vista della gara contro il Parma - La SSC Napoli tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento in vista della gara di domani col Parma. mondonapoli.it

TWEET SSCN - Serie A, Napoli-Parma, il club azzurro ai tifosi: "Da dove guarderai il match?" - ", scrive sui social la SSC Napoli nel giorno della sfida contro il Parma, recupero della 16esima giornata di Serie A, in programma alle 18:30. napolimagazine.com

La rinascita di Juan Jesus: da svincolato a leader del Napoli https://www.calciostyle.it/focus/la-rinascita-di-juan-jesus-da-svincolato-a-leader-del-napolifsp_sid=1892276 di Federico Di Silvio facebook

lunedì 26 gennaio, dalle 10.00 alle 13.30 NAPOLI – Focus on Ipoparatiroidismo L’ipoparatiroidismo è una patologia rara che colpisce spesso persone giovani e attive. Più informazioni presto qui: shorturl.at/pjwIZ Contributo incondizionato di @Ascendis x.com

