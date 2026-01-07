Il focus della Ssc Napoli sul Verona prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona nel prossimo incontro di campionato. La squadra azzurra, guidata da Antonio Conte, analizza attentamente gli aspetti tecnici e tattici degli scaligeri, prossimi avversari al Maradona. Con un approccio strategico e sobrio, la società azzurra mira a migliorare la propria prestazione per ottenere un risultato positivo e consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli passa ai raggi X gli scaligeri, prossimi avversari al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino il Verona di Zanetti prossimi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

