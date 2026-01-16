Le normative dell’Unione Europea limitano l’accesso delle imbarcazioni europee alle coste del Sahara Occidentale, considerandole «vietate». Nel frattempo, i pescherecci provenienti dal Marocco e dall’Africa hanno maggiore libertà di operare nel Mediterraneo. Questa discrepanza solleva questioni sulla gestione delle risorse marine e sulle implicazioni per i pescatori europei, evidenziando un quadro regolamentare complesso e spesso controverso.

È la solita Europa: tutta chiacchiere e distintivo mentre agricoltori e pescatori rischiano il fallimento. Si riducono le flotte, i carciofi vengono lasciati marcire in campo perché il prezzo è troppo basso, i mandarini del Nord Africa hanno scalzato dai banchi dei mercati i nostri. Così tornano le proteste dei trattori che da oggi al 20 paralizzeranno l’Europa e l’Italia. Ma domani Ursula von der Leyen incurante di tutto ciò e in spregio al Parlamento europeo va in Paraguay a firmare l’accordo di libero scambio con il Mercosur. La firma non significa nulla: è l’Eurocamera che deve ratificare, ma la presidente della Commissione sta provando a forzare i regolamenti per evitare che l’assemblea si pronunci. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue affoga i pescatori in un mare di regole e spalanca le porte al pesce del Marocco

