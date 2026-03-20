Il dono fatto a mano da Santa Chiara per Francesco d’Assisi è nascosto a Recanati

A Recanati si trova un manufatto fatto a mano da Santa Chiara e destinato a San Francesco d’Assisi. Si tratta di un dono prezioso che, nel corso dei secoli, è stato conservato tra i tesori spirituali delle Marche. La sua posizione attuale è nota e si trova in un luogo accessibile al pubblico. La scoperta ha attirato l’attenzione di studiosi e appassionati.

La storia del dono prezioso, un manufatto realizzato da Santa Chiara per San Francesco, che attraversa i secoli: è custodito tra i tesori spirituali delle Marche. Fra questi vi sono un paio di suoi calzari: questi hanno, alle spalle, anche un’altra importante Santa della storia francescana: Chiara d’Assisi. San Francesco non ha bisogno di presentazioni: il Santo che, come Benedetto, hanno rivoluzionato quello che era il primissimo concetto di “essere monaci” e di votare completamente la propria vita a Dio. Cambiare radicalmente il proprio vivere ed il proprio essere, spogliarsi di tutto e vivere con quella che, lo stesso Francesco, chiamava con “sorella povertà“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il dono fatto a mano da Santa Chiara per Francesco d’Assisi, è nascosto a Recanati Articoli correlati Grottaglie, al Monastero di Santa Chiara l’anteprima nazionale de “Il Cantico dell’amore di San Francesco d’Assisi”Tarantini Time QuotidianoSarà il Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Grottaglie a ospitare l’anteprima nazionale del volume “Il Cantico... Pace e bene da Assisi: le preghiere dei fedeli affidate a San FrancescoAssisi – Nei giorni scorsi migliaia di fedeli da tutto il mondo hanno partecipato all’Ostensione delle spoglie di San Francesco, vivendo momenti di...