Pace e bene da Assisi | le preghiere dei fedeli affidate a San Francesco

Da laprimapagina.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni recenti, migliaia di fedeli provenienti da diverse parti del mondo si sono radunati ad Assisi per partecipare all’Ostensione delle spoglie di San Francesco. La Basilica del Santo ha accolto i visitatori, che hanno dedicato momenti di preghiera e riflessione, creando un’atmosfera di forte spiritualità. L’evento ha attirato numerosi devoti desiderosi di rendere omaggio al santo.

Assisi – Nei giorni scorsi migliaia di fedeli da tutto il mondo hanno partecipato all’Ostensione delle spoglie di San Francesco, vivendo momenti di intensa devozione e spiritualità nella Basilica del Santo. A pochi giorni dalla conclusione dell’evento, i Frati del Sacro Convento hanno annunciato un gesto semplice ma significativo: domani, 20 marzo alle ore 6.45, tutte le preghiere raccolte durante l’Ostensione saranno deposte accanto al Corpo di San Francesco. Si tratta delle preghiere lasciate dai pellegrini durante la visita, di quelle inviate attraverso i canali digitali del Convento e di quelle pervenute per posta da chi non ha potuto essere presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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