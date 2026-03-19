Pace e bene da Assisi | le preghiere dei fedeli affidate a San Francesco

Nei giorni recenti, migliaia di fedeli provenienti da diverse parti del mondo si sono radunati ad Assisi per partecipare all’Ostensione delle spoglie di San Francesco. La Basilica del Santo ha accolto i visitatori, che hanno dedicato momenti di preghiera e riflessione, creando un’atmosfera di forte spiritualità. L’evento ha attirato numerosi devoti desiderosi di rendere omaggio al santo.

Assisi – Nei giorni scorsi migliaia di fedeli da tutto il mondo hanno partecipato all’Ostensione delle spoglie di San Francesco, vivendo momenti di intensa devozione e spiritualità nella Basilica del Santo. A pochi giorni dalla conclusione dell’evento, i Frati del Sacro Convento hanno annunciato un gesto semplice ma significativo: domani, 20 marzo alle ore 6.45, tutte le preghiere raccolte durante l’Ostensione saranno deposte accanto al Corpo di San Francesco. Si tratta delle preghiere lasciate dai pellegrini durante la visita, di quelle inviate attraverso i canali digitali del Convento e di quelle pervenute per posta da chi non ha potuto essere presente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pace e bene da Assisi: le preghiere dei fedeli affidate a San Francesco Articoli correlati Leggi anche: Assisi: 18.000 fedeli in preghiera per san Francesco Palermo apre le porte al Giubileo francescano: la basilica di San Francesco d'Assisi accoglie i fedeli per l'anno santoIn occasione della straordinaria promulgazione dell'Anno Giubilare Francescano per l'VIII Centenario del transito di San Francesco d'Assisi, anche la... Una selezione di notizie su San Francesco Temi più discussi: Ponti di pace nelle Università con la lezione di San Francesco; Parolin: ad un mondo in ansia e in guerra san Francesco offre letizia e fraternità; Un itinerario inedito per celebrare San Francesco d’Assisi; Francesco d'Assisi, maestro di pace per i nostri tempi. La pace di San Francesco, da costruire nelle scuolePlatea gremita in Sapienza per l’incontro organizzato dall’Università e Cidic. Le parole di Padre Patton. La giornalista Botteri: Un messaggio da recuperare ... msn.com Ostensione di San Francesco, l’abbraccio di Assisi al patrono d’ItaliaUn segno di speranza in un’epoca lacerata da conflitti. Ad Assisi è in corso un evento storico. In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco nella chiesa ... msn.com Su #Tv2000 la Messa di chiusura dell’ostensione delle spoglie mortali di #SanFrancesco con il card. #Zuppi In diretta da #Assisi domenica #22marzo ore 17 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #SanFrancescodAssisi Diocesi Assisi-Nocera-Gu - facebook.com facebook Paolo Ondarza e Daniele D'Elia recensiscono la mostra - al Palazzo Papale di Castel Gandolfo fino al 30 giugno - "El Greco allo specchio. Due dipinti a confronto", nell'ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di san Francesco x.com