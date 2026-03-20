Gli amici e i clienti del Baretto, locale vicino allo stadio, esprimono il dolore per la morte di Valentina Sarto, una donna di 41 anni uccisa a coltellate dal marito. Il locale, frequentato anche dalla vittima, è stato descritto come una famiglia, e i presenti sono sconvolti dall’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto successo.

Al Baretto vicino allo stadio, il locale dove Valentina Sarto lavorava, non si capacitano della morta della 41enne, uccisa a coltellate dal marito. Fuori dal locale sono affissi due fogli: «Chiuso per lutto. Rispetto, grazie». Gli occhiali scuri e il trucco che cola sulle guance. È distrutta Marisa, la vicina al piano superiore della palazzina dove viveva Valentina Sarto. Ha partecipato anche al presidio sotto la casa della 41enne. «Per me era una sorella. Mi sono trasferita qui da sola, in una città che non conoscevo, e mi è stata vicina. Era buona come poche al mondo», racconta la giovane. Al matrimonio dell’amica con il marito Vincenzo l’anno scorso c’era anche lei. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il dolore degli amici e dei clienti del Baretto: «Qui come una famiglia, siamo sconvolti»

Articoli correlati

La famiglia di Annabella chiusa nel dolore. Gli amici: “Pensavamo a un sequestro, siamo sconvolti”. Il sindaco: “Oggi resta il silenzio”Padova, 16 gennaio 2026 – Quello che resta della tragedia di Annabella Martinelli è sgomento, incredulità e tanto dolore.

Sciopero dei ferrovieri dopo l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio: "Siamo tutti sconvolti"I sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna in segno di protesta per l'omicidio di Alessandro...